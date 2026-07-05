Australijska svemirska agencija saopštila je da zajedno sa policijom i službama za vanredne situacije istražuje poreklo neobičnih objekata koji su se pojavili na plažama u oblasti Forest Bič, severno od grada Taunsvila.

Neobične kugle na plažama

Vatrogasna služba Kvinslenda potvrdila je da je pronađeno ukupno šest objekata.

Pet je bezbedno smešteno u posebne metalne kontejnere, dok je šesti u nedelju bio u postupku obezbeđivanja.Policija je navela da se sumnja da kugle sadrže opasne hemikalije, ali da trenutno ne predstavljaju opasnost za lokalno stanovništvo.

Nadležni upozoravaju da bi se u narednim danima na obali moglo pojaviti još sličnih predmeta i pozivaju građane da ih ne dodiruju, već da svako novo otkriće prijave vlastima.

Verovatno se radi o delovima rakete

Profesorka Alice Gorman, stručnjakinja za svemirski otpad sa Flinders University, pregledala je snimke pronađenih objekata i smatra da oni najverovatnije predstavljaju rezervoare pod pritiskom koji su deo raketnog sistema za gorivo.

„Na njima se ne vide tragovi sagorevanja, što ukazuje da su verovatno otpali sa prvog ili drugog stepena rakete tokom povratka u Zemljinu atmosferu, dok je ostatak rakete nastavio misiju“, objasnila je.

Prema njenim rečima, reč je o posudama napravljenim od legure titanijuma, materijala koji ima izuzetno visoku tačku topljenja.

„Ovakvi delovi poznati su kao - space balls. Mogu se pronaći godinama nakon lansiranja rakete i nije neuobičajeno da ih niko ne vidi u trenutku pada“, rekla je Gorman.

Ipak, dodala je da još nije moguće sa sigurnošću potvrditi da objekti potiču iz svemirske industrije, jer postoji mogućnost da su povezani i sa pomorskom opremom.

Toksično gorivo u kuglama

Ukoliko se potvrdi da su u pitanju rezervoari sa raketa, postoji mogućnost da u njima ima ostataka hidrazina, izuzetno toksičnog raketnog goriva koje se koristi u pojedinim svemirskim letelicama.

Gorman pretpostavlja da bi mogli poticati sa ruskih raketa tipa Fregat, koje koriste veoma slične rezervoare pod pritiskom.

Ona ističe da su upravo ovakve „svemirske lopte“ među najčešćim komadima svemirskog otpada koji završavaju na Zemlji i da su pronalažene širom sveta. Procenjuje se da oko Zemlje trenutno kruži više od 30.000 komada svemirskog otpada, uključujući aktivne i neaktivne satelite, kao i delove raketa i druge opreme.

„Svemirski otpad najčešće pada u okeane, ali Australija je ogromna kopnena masa, pa nije neobično da deo tog materijala završi upravo ovde“, rekla je Gorman, prenosi Guardian.