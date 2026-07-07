Očekuje se promenljivo vreme sa povremenim sunčanim intervalima, kao i lokalna pojava kratkotrajnih padavina i pljuskova sa grmljavinom u pojedinim predelima Srbije.

Kako najavljuje RHMZ, danas će biti do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20 °C, a najviša od 28 do 32 °C.