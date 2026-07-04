Srpski turista ispričao je da je incident doživeo neposredno nakon druge naplatne rampe u Severnoj Makedoniji, u smeru iz Grčke.

Kako navodi, pri velikoj brzini naleteo je na ogromnu stenu koja se nalazila na kolovozu.

– Vozači, oprez. Pre deset minuta sam iza druge naplatne rampe u Makedoniji, iz pravca Grčke, naleteo na stenu na auto-putu. Sva sreća, oštećena mi je samo zaštitna plastika na šasiji i nastavio sam dalje – napisao je vozač na društvenim mrežama.

Iako je udar u prepreku pri velikoj brzini mogao da ima mnogo ozbiljnije posledice, ovaj vozač prošao je samo sa manjom materijalnom štetom.

Na naplatnoj rampi saznao da nije jedini

Kada je stigao do naredne naplatne stanice kako bi prijavio prepreku na putu, usledilo je novo iznenađenje.

Kako tvrdi, zaposleni su mu rekli da su već imali prijave drugih vozača i da su ekipe upućene na teren.

– Da li je još neko imao ovo iskustvo? Na sledećoj naplatnoj rampi rekli su mi da su ljudi već prijavljivali, da znaju za problem i da su ekipe na terenu – napisao je.

Novi šok nekoliko kilometara kasnije

Međutim, njegova drama tu nije završena.

Samo nekoliko kilometara dalje, na auto-putu je ugledao velikog psa koji se kretao pored kolovoza, što je predstavljalo novu ozbiljnu opasnost za vozače.

– Posle par kilometara nailazim na ogromnog psa koji se šeta pored auto-puta. Šta je ovo, je l' moguće... – napisao je vidno uznemireni vozač.

Njegovo iskustvo ponovo je otvorilo pitanje bezbednosti na tranzitnim putevima kroz Severnu Makedoniju, posebno tokom letnje sezone kada tom deonicom prolaze hiljade turista iz Srbije.

Vozačima koji putuju kroz Severnu Makedoniju savetuje se dodatni oprez, naročito na deonicama gde može doći do odrona ili pojave životinja na kolovozu. Stručnjaci preporučuju poštovanje ograničenja brzine i povećanu pažnju kako bi se u slučaju iznenadnih prepreka moglo bezbedno reagovati.