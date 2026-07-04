Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je predstavio novi paket mera pomoći građanima, koji je prevashodno usmeren na poboljšanje životnog standarda najstarijih sugrađana, ali i drugih ranjivih grupa.

Prema rečima potpredsednika Vlade i ministra finansija Siniše Malog, celokupan paket vredan je oko 600 miliona evra i odnosiće se na skoro tri miliona građana Srbije.

Sva novčana sredstva biće isplaćena u isto vreme, krajem septembra ili početkom oktobra, odnosno u roku od 90 dana. Od ukupnog iznosa, najveći deo sredstava, tačnije 377,2 miliona evra, biće izdvojen za 1.663.000 penzionera.

- Ideja nam je da pomognemo građanima pred jesenju i zimsku sezonu, kada troškovi rastu. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima i ispunjavamo obećanje da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja - istakao je ministar Mali, objašnjavajući da se ovim merama penzionerima uzvraća za podršku reformama, s obzirom na to da su plate u poslednjih nekoliko godina rasle nešto brže nego penzije.

Jednokratna novčana pomoć za penzionere

Kako bi se obezbedila najpravednija raspodela, jednokratna novčana pomoć za penzionere podeljena je u tri kategorije, u zavisnosti od visine primanja:

1. Penzioneri sa najnižim primanjima (do 31.092 dinara)

U prvu kategoriju spada nešto više od 459.000 penzionera čija primanja ne prelaze iznos minimalne penzije. Oni će dobiti jednokratnu uplatu u iznosu od 35.000 dinara. Prema rečima predsednika Vučića, za najsiromašnije ovo predstavlja 13. penziju, a neki će dobiti i do 1,5 vrednosti svoje redovne penzije.

- To su poljoprivredni penzioneri, gde je minimalna penzija 24.000 i to su samostalne delatnosti, oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove, najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti - objasnio je Vučić i dodao: