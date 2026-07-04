Naša vera je naša lična karta. Ta pravoslavna vera u našem narodu učinila je da budemo narod dostojan imena Hristovog, rekao je patrijarh Porfirije tokom služenja liturgije u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu.

„Kroz vekove smo prolazili kroz razna iskušenja, često imali okupatore, ali u isto vreme oni nisu mogli da nam uzmu ono što je u nama, što je naše biće. Gubili smo i teritoriju, i domove i zemlje, ali smo uvek ostali ono što jesmo. I u najtežim vremenima bili smo stvaraoci i graditelji kojima se i danas divi celi svet. Često nas svet mrzi, odbacuje, ali to nije razlog da i mi mrzimo“, naglasio je patrijarh Porfirije tokom služenja liturgije povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Onaj ko hoće da čuva svoju veru, istakao je patrijarh, neće uvek biti rado prihvaćen svuda i na svakom mestu.

„Razlog za to je da je onaj ko čuva svoju veru za istinu, pravdu, ljubav, mir i neće da je se odrekne zarad nekih privremenih interesa i neće da postane nešto što nije“, istakao je patrijarh srpski.

Nismo uvek prihvaćeni svuda, kaže patrijarh, zbog toga što nećemo da se odreknemo svoga identiteta duhovnog i svakog drugog.

„Mi hoćemo samo da svedočimo da smo pravoslavni hrišćani i da živimo Jevanđelje. Zbog toga nas svet često mrzi, odbacuje i progoni, odnosno oni koji se rado odriču sebe i postaju nešto drugo, oni i koji lako prodaju svoju veru“, poručio je patrijarh.

Njegova svetost je istakao da će srpski narod pobediti u pravdi, ljubavi, miru, opredeljen za put Svetog Save koji podrazumeva spremnost za žrtvu.

„Znamo da je jedino važno da Bogu budemo mili i da ćemo idući njegovim putem moći da ga slavimo i da budemo zajedno sa njim u večnosti“, rekao je patrijarh Porfirije.

Sasluženje patrijarhu činili su mitropolit dabrobosanski Hrizostom i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, a liturgiji prisustvuje veliki broj vernika, kao i najviši zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.