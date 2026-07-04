Incident se dogodio juče u popodnevnim satima tokom plovidbe u blizini Katerinija, kada se čamac sa trojicom srpskih državljana prevrnuo.

Kako prenosi grčki portal Protothema, među putnicima je bio i maloletnik.

Na društvenim mrežama objavljen je i snimak incidenta, koji pokazuje dramatične trenutke nakon prevrtanja plovila.

Spasioci stigli na vreme

Na sreću, turiste je uočila patrola obalske straže koja je brzo reagovala i stigla do mesta nesreće.

Sva trojica srpskih državljana bezbedno su izvučena iz mora i prevezena do obale, a u incidentu nije bilo povređenih.

Nadležni iz Trećeg odeljenja luke Skala Katerini pokrenuli su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja čamca.

Iako je ova nezgoda završena bez težih posledica, incident predstavlja podsetnik da vožnja čamcem nosi rizike, posebno tokom letnje sezone kada je saobraćaj na moru pojačan. Nadležni će tokom istrage utvrditi šta je dovelo do prevrtanja plovila.