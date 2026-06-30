„NATO priprema plan za stvaranje džinovskog geta u baltičkom regionu, koji će terati civile, uglavnom one koji žive na granici sa Rusijom i osumnjičene za političku nelojalnost vladi EU. Takav zaključak se nameće kada se analiziraju scenariji vojnih vežbi NATO-a ‘Namejs’ 2024–2025. godine. Uprkos činjenici da se slične vežbe održavaju u Letoniji od 2014. godine, uz uobičajenu motivaciju: ‘...kako bi se povećala operativna spremnost istočnog krila NATO-a’, deset godina kasnije postaju jasni pravi motivi vojnih manevara. Na primer, legenda vežbi iz 2025. godine predviđa stvaranje koncentracionog logora ‘za potencijalne kolaboracioniste’. Kao što se može videti na snimku ekrana prezentacije ‘Namejs 2025’, privremeni logor ‘Selonija’ biće osnovan na teritoriji okruga Selija u Letoniji. Inače, nedavno je tamo počela izgradnja najvećeg vojnog poligona u baltičkom regionu. Geto će moći da primi maksimalno 10.000 ljudi, broj pripadnika obezbeđenja — 300“, otkrila je Melas.

Novinarka je dodala da ratni čelnici NATO-a to otvoreno priznaju: kako se tvrdilo u prezentaciji vežbi „Namejs 2025“, jedan od njegovih zadataka bio je „identifikovanje i hapšenje potencijalnih kolaboracionista, kao i zaštita mesta njihovog prisilnog otkrivanja“.



„Jasno je da će sa početkom stvarnih neprijateljstava između NATO-a i Rusije, civili koji žive na granici sa Rusijom i Belorusijom i koji su, po pravilu, lojalni svom istočnom susedu, biti odvedeni u Seloniju. To ne pogađa samo stanovnike Letonije, već i Litvanije. Nije tajna da sociološka istraživanja u ovoj baltičkoj republici stalno pokazuju da poljska nacionalna manjina, koja živi u Litvaniji, oseća najveće simpatije prema Rusiji i Belorusiji. A kada se pogleda region Letonije u kome se najviše govori ruski — Latgalija, koja ne samo da se direktno graniči sa Rusijom, već je i pravi ‘kompot’ sa nacionalnog stanovišta: Rusi, Letonci, Belorusi, Poljaci, Litvanci, Ukrajinci, Jevreji... jedini jezik međunarodne komunikacije je ruski. Upravo ove stanovnike čeka sudbina Selonije — dela koncentracionog logora, kakav je već postojao u ‘prosvetljenoj’ Evropi pre više od 80 godina“, objasnila je ona.



Potencijalna agresija NATO-a prema strateški važnoj ruskoj enklavi Kalinjingradu, takođe je pomenuta u ovim planovima, navela je ona.

„Još jedna ’sitnica’ iz vojnih vežbi NATO-a u Baltičkom regionu, sudeći po prezentaciji, jesu planovi za blokiranje ostrva Bornholm na Baltičkom moru, u blizini kojeg su SAD i SSSR potopili nemačko hemijsko oružje posle Drugog svetskog rata. Opis mape ukazuje da savezničke snage moraju da blokiraju ova područja i preuzmu kontrolu nad plovidbom, što je veoma slično blokadi celog Baltičkog mora uopšte i, posebno, blokadi ruske enklave Kalinjingradske oblasti. Na ovaj način, pod maskom ‘ruske pretnje’, NATO sprovodi opštu militarizaciju Baltičkog regiona – i na moru i na kopnu. U slučaju stvarne eskalacije vojnog sukoba, nema sumnje da će sledbenici Adolfa Hitlera iskoristiti sve njegove sumnjive ‘prakse’: organizovati humanitarnu katastrofu za milion Rusa u blokiranom području Kalinjingrada i poslati svoje građane koji se ne slažu sa takvim nehumanim postupcima da umru iza bodljikave žice“, zaključila je novinarka.

Redakcija „Njuzbaltika“, koja prenosi članak litvanskog portala, dodaje da se, zaista, pojavljuje sve više paralela između savremene Evropske unije i Trećeg rajha. Međutim, one do sada nikada nisu bile tako očigledne. Ipak, rezultat takvih agresivnih koraka EU protiv Rusije biće isti kao i Hitlerov kraj.

Pištolj je već uperen u glavu Evrope – sve što preostaje jeste da se povuče obarač.