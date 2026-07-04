Obećanje o lakoj zaradi, generički glasovi poznatih ličnosti i veštačka inteligencija dovoljno da mnogi poveruju da ih od milionske zarade deli samo jedna uplata.

Ako nešto zvuči previše dobro da bi bilo istinito, najčešće nije istinito. Ipak, upravo na toj ljudskoj nadi poslednjih dana zarađuju internet prevaranti. Društvenim mrežama kruži video-snimak u kojem se, uz pomoć veštačke inteligencije, zloupotrebljavaju likovi i glasovi poznatih ličnosti kako bi građani poverovali kako ih od velike doživotne zarade, deli samo jedan klik.

Zloupotrebljen je i lik predsednika Vučića, a u lažnom videu kompjuterski glas poziva da se uplati 210 evra, a u narednih sat vremena navodno će biti uplaćena prva suma, na ime kamate.

- Ovo je poziv koji ćete dobiti za pet minuta doneće vam 118.000 dinara, već do sutra ujutru. Ovo nije šala i nije reklama, ovo je državna garancija - priča navodni Vučić u jednom od lažnih AI videa.

Iza ubedljive slike, međutim, krije se dobro poznat obrazac prevare. Građanima se obećava velika i brza zarada, ali tek nakon što uplate određeni iznos novca. Upravo taj prvi korak predstavlja cilj prevaranata.

Lažni snimci u kojima poznate ličnosti “obećavaju” laku zaradu više nisu samo internet kuriozitet – zbog njih građani gube novac, a neretko poveruju da ih čak i državne institucije sprečavaju da do njega dođu.

Ovakve prevare nisu novost, ali jesu sve sofisticiranije. Zahvaljujući alatima veštačke inteligencije moguće je napraviti snimke u kojima poznate ličnosti deluju kao da govore ono što nikada nisu izgovorile. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da identitet osobe na snimku više nije dokaz njegove autentičnosti.

Bez obzira na to da li se u lažnim reklamama pojavljuju političari, sportisti ili druge javne ličnosti, pravilo je isto, nijedna ozbiljna investicija, državni program ili finansijska pomoć ne počinje zahtevom da građani najpre uplate sopstveni novac.