Na društvenim mrežama pojavio se lažni video-snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, u kojem se zloupotrebljavaju lik i glas predsednika Aleksandra Vučića i ministra finansija Siniše Malog.

U snimku se građanima obećava velika zarada za kratko vreme, uz tvrdnju da je dovoljno da uplate 210 evra na račun koji je naveden u prilogu. Prema lažnim obećanjima iz videa, novac bi navodno trebalo da im bude vraćen sa zaradom već u roku od sat vremena.

Upravo na taj način prevaranti pokušavaju da steknu poverenje građana koristeći poznate javne ličnosti.

Nažalost, jedan muškarac poverovao je da se zaista obraća predsednik Srbije i uplatio čak 29.500 dinara, nakon čega je ostao bez novca.

Stručnjaci upozoravaju: Identitet na snimku više nije garancija da je sadržaj pravi

Stručnjaci upozoravaju da razvoj veštačke inteligencije omogućava kreiranje izuzetno uverljivih video-snimaka u kojima poznate ličnosti izgledaju i zvuče potpuno autentično, iako nikada nisu izgovorile rečenice koje se pojavljuju u takvim sadržajima.

Zbog toga građani ne bi trebalo da ostavljaju lične podatke niti da uplaćuju novac na osnovu video-snimaka ili oglasa koji obećavaju brzu zaradu.

Posebno se naglašava da nijedna državna institucija, ozbiljna investicija ili program finansijske pomoći ne traži od građana da najpre uplate sopstveni novac kako bi ostvarili neku korist.

Prevaranti sve češće koriste veštačku inteligenciju kako bi zloupotrebili identitet poznatih ličnosti i stekli poverenje građana. Upravo zato stručnjaci savetuju dodatni oprez prilikom gledanja sadržaja na društvenim mrežama i upozoravaju da nijedan video-snimak sam po sebi više ne predstavlja dokaz da je informacija autentična.