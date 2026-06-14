U Srbiji će sutra, u nedelju, 14. juna, posle svežeg jutra, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije, ali se kasnije posle podne očekuje nagla promena vremena.

Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod, jače naoblačenje najpre se očekuje u Vojvodini, dok će uveče i tokom noći zahvatiti i zapadnu, centralnu i istočnu Srbiju. Pljuskovi i grmljavina ponegde mogu biti praćeni i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom.

Najniža temperatura biće od osam do 17 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 27 do 31 stepen.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, dok će se vedro i suvo vreme zadržati samo na jugu i jugozapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, različitih pravaca, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni.

I u Beogradu će sutra tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab do umeren, različitih pravaca, najniža temperatura od 14 do 17 stepeni, a najviša oko 31 stepen.

Međutim, uveče i tokom noći i u glavnom gradu se očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima Beograda pljuskovi kratkotrajno mogu biti intenzivniji, uz grad i olujni vetar.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak, 15. juna, severne i centralne predele Srbije očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme, sa smenom sunčanih intervala i perioda sa pljuskovima i grmljavinom.

Na jugu zemlje u ponedeljak će se zadržati uglavnom sunčano, suvo i toplo vreme.

Tokom utorka nestabilna vazdušna masa proširiće se i na južne krajeve Srbije, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će se na severu postepeno razvedriti i stabilizovati.

Od srede, 17. juna, do nedelje, 21. juna, u svim krajevima Srbije očekuje se pretežno sunčano i sve toplije vreme.

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