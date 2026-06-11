Vremenske prilike u Grčkoj promeniće se iz korena u roku od samo 24 sata. Dok građani i turisti danas primarno osećaju kombinaciju visokih temperatura i velike vlažnosti vazduha, meteorolozi od petka najavljuju privremeni preokret praćen lokalnim olujama, gradom i padom temperature.

Prema najnovijoj prognozi poznatog grčkog meteorologa Jorgosa Catorfiljasa, tropski talas biće nakratko prekinut predstojećeg vikenda, a nestabilnost će zahvatiti veći deo zemlje.

Kakvo vreme očekuje turiste do kraja dana?

Iako je današnji dan u većini letovališta počeo sunčano, popodnevni sati donose prve lokalne pljuskove i grmljavinu u kontinentalnom delu zemlje. Ove promene će se najpre osetiti u planinskim predelima Peloponeza, centralne Grčke i grčke Makedonije.

Maksimalne temperature tokom dana kreću se od 30 stepeni na ostrvima, pa sve do 34 stepena u kontinentalnim delovima.

Petak donosi najjači talas nepogoda i pad temperature

Glavni talas atmosferske nestabilnosti očekuje se u petak, kada će se procesi naglo intenzivirati. Prema prognozi, pojedine delove Grčke očekuju jake grmljavinske nepogode, intenzivna električna pražnjenja (gromovi), kao i lokalna pojava grada.

Ovaj talas lošeg vremena i jačih pljuskova pogodiće i šire područje Atike tokom najtoplijeg dela dana, nakon čega će temperatura u celoj zemlji početi osetno da pada.

Poboljšanje vremena već od nedelje

Subota donosi postepeno smirivanje situacije. Kiše će oslabiti i uglavnom se zadržati samo u istočnim i južnim delovima zemlje. Živa u termometru će zabeležiti novi pad, pa u većini mesta maksimalne temperature neće prelaziti prijatnijih 29 do 30 stepeni.

Do potpunog prestanka padavina i razvedravanja doći će u nedelju. Ipak, turisti na ostrvima treba da obrate pažnju na vetar, jer će na Egejskom moru značajno pojačati poznati severni vetar meltemi, koji će lokalno dostizati jačinu i do 7 bofora.

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