Kratak video-snimak misteriozne životinje, koji je navodno nastao u Mačvi, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama i pokrenuo brojne rasprave o tome šta se zapravo vidi na snimku.

Na video-zapisu, koji je objavila Instagram stranica "Srbiju upoznaj", vidi se životinja gotovo potpuno bez krzna kako luta pored zasada u potrazi za hranom.

– Mačva, oči u oči, ali šta je ovo – navodi se u opisu objave.

Odmah su usledile brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Jedni tvrde da je reč o lisici oboleloj od šuge, drugi smatraju da se radi o šakalu zahvaćenom demodikozom, dok ima i onih koji priznaju da ih je prizor ozbiljno uznemirio.

Pojedini korisnici izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da je životinja bolesna i da predstavlja potencijalni rizik za druge životinje, ali i ljude.

Naravno, nije izostao ni humor.

– To sam ja u nedelju ujutru – našalio se jedan korisnik.

Jedna korisnica napisala je da je na snimku njen bivši momak koji je "propao posle raskida", na šta joj je drugi korisnik duhovito odgovorio:

– Loš ti je izbor bio.

Iako su komentari preplavili društvene mreže, za sada nema zvanične potvrde o kojoj se životinji tačno radi, pa misterija iz Mačve i dalje ostaje nerešena.