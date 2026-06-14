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Iran dodatno pojačao mere zaštite zaliha obogaćenog uranijuma

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Uživo

Juriš na Ormuz – supertankeri čekaju signal za početak trke za novcem





Najmanje 55 velikih tankera doplovilo je u vode nedaleko od Ormuskog moreuza, pošto njihovi vlasnici, mahom Grci, žele da ”pokupe” vrtoglave premije koje im nude sada već očajni izvoznici i jednako nestrpljivi kupci. Oko 1.500 brodova zarobljeno je u Persijskom zalivu još od kraja februara. U očekivanju otvaranja Ormuza, neidentifikovani projektil oštetio tanker nedaleko od obale Omana.

IAEA spremna da verifikuje svaki sporazum o nuklearnom naoružanju između SAD i Irana





Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da je njegova agencija spremna da verifikuje svaki sporazum o nuklearnom naoružanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ističući da bi praćenje i verifikacija bile ključne mere ako takav sporazum bude postignut.

"Najvažnija stvar u vezi sa agencijom je verifikacija, a činjenica da ćemo biti deo rezolucije je veoma važna formalnost koja mora da postoji", rekao je Grosi novinarima, prenosi Jonhap.

Grosi je, takođe, naglasio da bi svaki takav sporazum zahtevao sveobuhvatne mere nadzora.