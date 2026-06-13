U najnovijem biltenu Fonda PIO objavljeno je pitanje penzionera iz Trbušana kod Čačka, koji se obratio za savet nakon teške povrede i dugog oporavka.

Sedamdesetdvogodišnji M. N. naveo je da je početkom godine pao na poledici i tom prilikom slomio kuk. Nakon operacije usledio je dug oporavak, ali se ni nekoliko meseci kasnije njegovo zdravstveno stanje nije u potpunosti stabilizovalo.

– Imam 72 godine i u januaru sam pao na poledici i slomio kuk. Operisan sam, ali se još nisam dobro oporavio. Krećem se jedva, samo po kući, a živim sam i ne mogu od svoje penzije da platim pomoć – naveo je penzioner.

Zbog toga je podneo zahtev za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć, ali i za naknadu po osnovu telesnog oštećenja. Međutim, iz PIO fonda su mu objasnili da ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na naknadu za telesno oštećenje.

Ko ima pravo na naknadu za telesno oštećenje?

Iz PIO fonda navode da pravo na ovu vrstu naknade ne mogu da ostvare sva lica koja su zadobila povredu.

Pravo pripada osiguranicima i korisnicima penzije kod kojih je došlo do gubitka ili značajnog oštećenja delova tela ili organa usled povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

Pošto je penzioner kuk slomio prilikom pada na poledici, a ne na radnom mestu ili zbog profesionalne bolesti, ne ispunjava zakonske uslove za ostvarivanje tog prava.

Ko može da dobije tuđu negu i pomoć?

Iz Fonda PIO objašnjavaju da pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć mogu ostvariti osobe kojima je zbog bolesti ili povrede neophodna pomoć druge osobe pri obavljanju osnovnih životnih aktivnosti.

To se pre svega odnosi na nepokretna i teško pokretna lica, slepe osobe, obolele od demencije, kao i one koji bez pomoći ne mogu da se hrane, oblače ili kreću po svom domu.

Pravo na ovu naknadu mogu ostvariti i osobe koje su na dijalizi.

Konačnu odluku donosi lekarska komisija

Da li će neko ostvariti pravo na tuđu negu i pomoć procenjuje lekarska komisija Fonda PIO, na osnovu pregleda i kompletne medicinske dokumentacije.

U slučajevima kada postoji mogućnost poboljšanja zdravstvenog stanja, korisnicima se zakazuje kontrolni pregled.

Iz Fonda upozoravaju da korisnici koji se bez opravdanog razloga ne odazovu zakazanoj kontroli mogu ostati bez isplate naknade sve dok se ponovo ne utvrdi da li ispunjavaju propisane uslove.

Ovaj primer pokazuje da sama teška povreda nije dovoljna za ostvarivanje svih prava iz sistema socijalnog i penzijskog osiguranja, već da je potrebno ispuniti zakonske uslove i proći procenu nadležnih lekarskih komisija.