Sreli se Mujo i Haso na nebu.

- "Od čega si ti umro, Haso?"

- " Od zime! A ti?"

- "Od sreće!"

- "Pa kako to!"

- "Eto, došao ja kući, vidim Fatu golu u krevetu i odmah pretražim celu kuću:

podrum, tavan, ispod kreveta... Ne nađem nigde nikog i od sreće umrem."

- "Kretenu, da si pogledao u frižider, danas bi obojica bili živi!"



