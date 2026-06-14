Sreli se Mujo i Haso na nebu.
- "Od čega si ti umro, Haso?"
- " Od zime! A ti?"
- "Od sreće!"
- "Pa kako to!"
- "Eto, došao ja kući, vidim Fatu golu u krevetu i odmah pretražim celu kuću:
podrum, tavan, ispod kreveta... Ne nađem nigde nikog i od sreće umrem."
- "Kretenu, da si pogledao u frižider, danas bi obojica bili živi!"
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Vic dana: Sreli se Mujo i Haso na nebu...
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Sreli se Mujo i Haso na nebu.
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