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Kad bi svi ljudi više razmišljali, uverili bi se da život ne vredi da se o njemu tako mnogo brinemo.

Autor:  Slobodanka Ćorić
14.06.2026.05:00
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Horoskop za nedelju, 14 jun: Blizanci uživaju u neobaveznom flertu, Ribe briljiraju na poslu, Vagi osetljivo zdravlje
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OVAN

POSAO: Povremeno se setite neke poslovne obaveze ili ideje, ali prolongirate da se posvetite obavezama. Želite da se odmorite od posla i stresa koji je sa njim neodvojivo povezan.

LJUBAV: Uživate u vezi i imate utisak da je sve u redu. Ono što je problem je da se vi osećate mnogo bolje u vezi nego voljena osoba. Ona nije u potpunosti zadovoljna vezom.

ZDRAVLJE: Obaveze i stres na poslu su učinili svoje. Osećate se umorno. Potrebno vam je da se dobro odmorite ne samo u fizičkom nego i u psihološkom smislu. To i radite.

BIK

POSAO: Razmišljate o novim poslovnim idejama. Puni ste energije i optimistični. Planovi su grandiozni, ali vi smatrate da su ostvarivi i da će vam doneti željeni uspeh.

LJUBAV: Odnos sa parnerom je odličan. U potpunosti se slažete i imate sličan način razmišljanja. Što se tiče veze baš ništa ne bi menjali. Uživate u društvu voljene osobe.

ZDRAVLJE: Skloni ste problemima sa hormonima i alergijama. Sem toga, postoji mogućnost dobijanja infekcije. Ne bi bilo loše da se više posvetite prevenciji zdravlja.

BLIZANCI

POSAO: Totalno ste nezainteresovani za posao. Smatrate da ima i drugih segmenta života koji su bitni. Potrebno vam je da se odmorite od obaveza i stresa povezanih sa poslom.

LJUBAV: Prilično ste komunikativni i šarmantni. Uživate u neobaveznom flertu i opuštenoj komunikaciji. Svesni ste da sve to nema dubinu i da vam je zvanična veza na prvom mestu.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Imunitet vam je jako slab. Pod hitno treba da uradite nešto po tom pitanju. Mogući su dobro poznati problemi sa kostima.

RAK

POSAO: Posao vam ne zanima. Porodica vam je na prvom mestu. Smatrate da postoji pravo vreme za sve, a sada je pravo vreme za posvećivanje porodici i porodičnim obavezama.

LJUBAV: Zadovoljni ste vezom. Razmišljate kako bi bilo da veza preraste u bračni odnos. Imate utisak da partner nije zainteresovan za taj korak tako da ne forsirate temu braka.

ZDRAVLJE: Neophodno je da povedete računa o zdravlju. Za početak gledajte da ojačate imunitet. Jako je slab pa bi potencijalni zdravstveni problemi mogli duže da traju.

LAV

POSAO: U fazi ste odmaranja. Posao vas ne zanima niti o njemu razmišljate. Potrebno vam je da se dobro odmorite, napunite baterije da bi mogli da se kasnije posvetite obavezama.

LJUBAV: U potpunosti zadovoljni odnosom sa bračnim partnerom. Nesvesni ste da druga strana nema isti stav prema braku, tačnije da nije zadovoljna, ali ne želi da priča o tome.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je jako loš. Ono što je jako bitno i što pod hitno treba da uradite je da ga ojačate. Mogući su problemi sa reumom, bolovima u leđima ili klecanje kolena.

DEVICA

POSAO: Koristite slobodno vreme da se odmorite od poslovnih obaveza i stresa. Uložili ste celog sebe u posao i sada je osećate iscrpljeno. Odmor vam pomaže da se revitalizujete.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je savršen. Druga strana je jako pažljiva i brine o vašim potrebama. Jako vam prija što možete da se oslonite na voljenu osobu.

ZDRAVLJE: Skloni ste hroničnim problemima. Oni su vezani prvenstveno za lošu cirkulaciju, nestabilan pritisak i kosti. Svi problemi su vam dobro poznati i znate šta da radite.

VAGA

POSAO: Prilično ste nerealni kada je posao u pitanju. Pravite planove koji nisu zasnovani na činjenicama. Preterano ste optimistični tako da su vaša očekivanja prevelika.

LJUBAV: Zaljubljeni ste u bračnog partnera i idealizujete ga. Emocije su vam žestoko proradile. U potpunosti se posvećujete jedno drugom i uživate u bliskosti.

ZDRAVLJE: Zdravlje je osetljivo. Mogući su problemi sa hormonima, alergijama i nesanicom. Mozete imati ili naglašenu potrebu za spavanjem ili problem da zaspite.

ŠKORPIJA

POSAO: Prija vam odmor. Prethodni period je bio jako stresan i nezadovoljavajući. Sada ste konačno u prilici da se opustite i dobro odmorite. Ne želite ni da pomislite na posao.

LJUBAV: Prezadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. Voljena osoba je topla, strastvena, optimistična. Prija vam njen pozitivan životni stav i konstantna podrška.

ZDRAVLJE: Imunitet je generalno slab. Bilo bi najbolje da ga pod hitno ojačate. U fizičkom smislu ste neaktivni što loše utiče na stanje organizma. Čuvajte se hladnoće.

STRELAC

POSAO: Imate veći priliv energije koji usmeravate u oblast posla. Maksimalno se posvećujete obavezama. Zabrinuti ste zbog finansija koje su prilično ograničene. Razmišljate o kreditu.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je harmoničan. Posvećujete se jedno drugome. Uživate u opuštenoj komunikaciji. Partner ima prilično oštroumna zapažanja.

ZDRAVLJE: Ne bi bilo loše da povedete računa o zdravlju. Osećate se dobro i opušteni ste. Baš zbog toga skloni ste da nekontrolisano konzumirate ne samo hranu nego i alkohol.

JARAC

POSAO: Posao vas definitivno ne zanima. Uživate u praznicima. Oni su namenjeni porodici. Uživate u vremenu provedenom sa porodicom. Svesni ste da su ovi trenuci dragoceni.

LJUBAV: Zadovoljni ste kako se veza razvija. Partner vam je u potpunosti posvećen. Topao je, strastven i otvoren. Razmišljate da bi brak sa njim bio harmoničan i stabilan.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično osetljive, kao i ekstremiteti, ruke i noge. Motorika vam nije jača strana. Zbog toga treba da se pripazite pada ili neke neočekivane povrede.

VODOLIJA

POSAO: Za vas je odmor završen. Prilično ste energični, samouvereni i sa puno žara bacate se na poslovne obaveze. Komunikacija sa strancima je konstruktivna i zadovoljavajuća.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. Dosta vam je gužve. Insistirate da vreme provodete zajedno, bez prijatelja i rodbine. Partner prihvata vaš predlog.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se dobro. Puni ste energije i imate utisak da vas sve bolesti zaobilaze. Vodite računa o fizičkoj kondiciji i o pravilnoj ishrani.

RIBE

POSAO: U potpunosti ste posvećeni poslovnim obavezama. Imate mnogo toga da uradite. Dobro ste organizovani, imate dobru komunikaciju sa kolegama i posao se odlično odvija.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je odličan. On zadovoljava sve vaše potrebe: u emotivnom smislu vam je odan i posvećen, a u finansijskom smislu daje vam sigurnost.

ZDRAVLJE: Zdravlje vam je solidno prikazano. Generalno se osećate dobro. Ukoliko ste alergični bilo bi dobro da izbegavate alergene pošto su moguće alergijske reakcije.

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