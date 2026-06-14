Pacijent iz Vranja preminuo je nakon ujeda pčele, potvrdio je načelnik Hitne pomoći dr Slađan Stanisavljević, upozoravajući da su poslednjih dana sve češće intervencije zbog ujeda insekata.

– Nažalost, poslednjih dana registrovali smo slučaj koji se završio smrtnim ishodom nakon ujeda pčele. Pacijent je bio alergičan i došlo je do teške reakcije – rekao je dr Stanisavljević.

On je apelovao na građane koji znaju da su alergični na ubode insekata da izbegavaju mesta na kojima ima pčela, osa i stršljenova.

– Kao i svake godine u ovom periodu očekujemo veći broj pacijenata sa ujedom pčela, osa i stršljenova. Ljudi više vremena provode u prirodi i samim tim su izloženiji riziku – upozorio je načelnik Hitne pomoći.

Prema njegovim rečima, osobe koje su alergične na ubode insekata trebalo bi da uz sebe uvek imaju terapiju koju im je propisao lekar, uključujući antihistaminike, kortikosteroide i adrenalinsku injekciju.

Iz Hitne pomoći u Vranju navode da je poslednjih dana primetan porast broja građana koji traže pomoć zbog ujeda pčela, osa, stršljenova i krpelja.

Lekari upozoravaju da prvi simptomi nakon ujeda najčešće uključuju otok, crvenilo, bol i svrab, dok su posebno opasni ujedi u predelu glave, vrata i usne duplje.

– Ukoliko se jave mučnina, povraćanje, otežano disanje ili osećaj gušenja, neophodno je odmah potražiti lekarsku pomoć. Kao prvu meru treba staviti hladan oblog na mesto ujeda – savetuje dr Stanisavljević.

Lekari apeluju na građane da tokom boravka u prirodi koriste odgovarajuću zaštitu i izbegavaju područja sa povećanim prisustvom insekata, naročito stršljenova i divljih pčela.

Hroničnim bolesnicima preporučuje se da tokom najtoplijeg dela dana izbegavaju duži boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti i redovno uzimaju propisanu terapiju.