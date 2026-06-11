Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima, olujnim vetrom i gradom pogodilo je Sloveniju i izazvalo veliku materijalnu štetu u više delova zemlje. Pojedini građani prijavili su da je grad dostizao veličinu teniske loptice, dok su vatrogasci i službe zaštite tokom noći imali na desetine intervencija.

Najteže je pogođeno područje Haloza, a posebno opština Žetale, gde je za svega nekoliko sati palo čak 117 litara kiše po kvadratnom metru.

Aktivirano oko 50 klizišta

Prema prvim informacijama lokalnih vlasti, snažne padavine pokrenule su oko 50 klizišta na području opštine Žetale.

Gradonačelnik Matjaž Kopše izjavio je da su oštećena dva državna i jedan opštinski most, kao i brojni delovi putne infrastrukture.

Pored toga, voda je prodrla u pojedine stambene i poslovne objekte, a pojedine saobraćajnice morale su privremeno da budu zatvorene.

Grad zabeleo dvorišta i puteve

Nevreme je pogodilo i druge delove Slovenije, gde su građani na društvenim mrežama objavljivali fotografije i snimke leda koji je za kratko vreme prekrio dvorišta, njive i lokalne puteve.

Pojedini mediji navode da je grad na nekim lokacijama dostizao veličinu teniske loptice, zbog čega je pričinjena velika šteta na automobilima, krovovima kuća, usevima i voćnjacima.

Oštećen sportski teren kod škole

Među objektima koji su pretrpeli štetu našao se i sportski teren pored osnovne škole u Žetalama.

Reč je o terenu na kojem je prošle godine postavljena nova sintetička podloga, a prve procene ukazuju da će biti potrebna značajna sredstva za sanaciju.

Šteta se meri milionima evra

Lokalne vlasti upozoravaju da će konačna procena štete potrajati, ali da se već sada može govoriti o milionskim iznosima.

Šteta je verovatno u milionima evra i opština neće moći sama da je sanira - rekao je gradonačelnik Kopše.

Posebnu zabrinutost izaziva i situacija u mestu Čermoži, gde je jedna kuća ugrožena zbog aktiviranja klizišta.

Na terenu vatrogasci, civilna zaštita i putarske službe

Odmah nakon nevremena na teren su izašle ekipe civilne zaštite, vatrogasci, radnici na održavanju puteva i opštinske službe.

Njihov prioritet je uklanjanje posledica nevremena, obezbeđivanje bezbednosti stanovništva i uspostavljanje normalnog saobraćaja.

Građanima je savetovano da izbegavaju područja zahvaćena klizištima, da poštuju zabrane kretanja na oštećenim putevima i da fotografišu svu oštećenu imovinu pre početka sanacije radi kasnije procene štete.

Meteorolozi upozoravaju na nove nestabilnosti

Iako se vremenske prilike postepeno smiruju, meteorolozi upozoravaju da atmosfera nad regionom i dalje ostaje nestabilna, pa su lokalni pljuskovi, grmljavina i novo nevreme mogući i tokom narednih dana.

Nevreme koje je pogodilo Sloveniju još jednom je pokazalo koliko ekstremni vremenski događaji mogu za svega nekoliko sati da izazovu ogromnu štetu na infrastrukturi, poljoprivredi i privatnoj imovini građana.