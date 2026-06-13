To je prostor u kojem čovečanstvo predstavlja sredstva kojima raspolaže kako bi odgovorilo na potrebe civilizacije, prikazuje napredak u različitim oblastima delovanja i otvara perspektive budućnosti.

U tom smislu, Ekspo je mnogo više od izložbenog prostora. To je globalno mesto susreta na kojem se okupljaju znanje, kreativnost i inovacije, omogućavajući posetiocima da razumeju kako se društva razvijaju i kako nastaju rešenja za zajedničke izazove.

Poseta Ekspu je, u svojoj suštini, bogato i dragoceno obrazovno iskustvo. Za ljude svih uzrasta, a naročito za mlade, čija je radoznalost prema svetu na vrhuncu, Ekspo otvara vrata otkrićima i mašti. Od kulturnih tradicija dalekih zemalja do najnovijih tehnoloških inovacija, od nepoznatih ukusa do novih oblika zabave, Ekspo okuplja raznovrsna iskustva kakva je teško pronaći na bilo kom drugom mestu ili događaju.

Kroz spoj tematskih postavki, kulturnih susreta i međunarodne razmene, Ekspo podstiče radoznalost i poziva na promišljanje. Istovremeno, za svakog posetioca to je duboko lično putovanje. Bilo da ga obilazi sa porodicom, prijateljima ili školskim drugovima, ne postoji jedinstven način da se prođu paviljoni i brojni sadržaji na prostoru izložbe. Zbog toga svaka osoba bira sopstveni put, oblikovan trenucima oduševljenja, inspiracije i iznenađenja, i odlazi sa jedinstvenim razumevanjem sveta i njegovih mogućnosti.

Na Ekspu 2027 u Beogradu, studenti, đaci i ljudi svih uzrasta i sposobnosti imaće priliku da otkriju svet kroz igru. Kakvu god inspiraciju pronašli i kakve god ideje stekli o različitim putevima napretka, to će biti iskustvo koje će pamtiti dugo nakon odlaska sa izložbe. Na kraju, upravo tako merimo uspeh jednog Ekspa: njegovom sposobnošću da inspiriše divljenje, podstakne povezivanje među ljudima i otvori nove načine sagledavanja sveta i naše zajedničke budućnosti.

*Dimitri S. Kerkencis, Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe