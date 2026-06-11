Snažno olujno nevreme koje je noćas, nešto pre dva sata posle ponoći, zahvatilo područje Nove Gradiške izazvalo je značajnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu, piše SB Online.

Jak vetar lomio je grane, obarao drveće i oštetio brojne objekte, ostavljajući za sobom posledice koje će tek u potpunosti biti utvrđene.

Među najteže pogođenim lokacijama našao se krug Opšte bolnice u Novoj Gradiški, gde je snažan nalet vetra odneo krov sa objekta mrtvačnice.

Slika

Nadležne službe su tokom noći i jutra intervenisale na više lokacija kako bi uklonile oborena stabla i obezbedile puteve i javne površine.

Tačan obim štete još se procenjuje, a osim bolničkog kompleksa oštećenja su zabeležena i na drugim objektima i površinama na području grada.

Više informacija o posledicama nevremena očekuje se nakon završetka uviđaja i procene nadležnih službi, zaključuje SB Online.

2

Sever Hrvatske ponovo pogođen nevremenom sa gradom

Snažno grmljavinsko nevreme praćeno gradom, jakim vetrom i obilnom kišom u sredu uveče ponovo je pogodilo sever Hrvatske, pri čemu je najviše stradalo zapadno Međimurje, dok je grad zabeležen i u delovima Varaždinske županije, navodi Jutarnji list.

Prema pisanju lokalnih medija, snažno nevreme zahvatilo je nešto posle 22 časa vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a najviše su pogođena mesta poput Železne Gore, Svetog Urbana, Robadja te Svetog Martina na Muri i okoline.

Meštani pogođenih područja javljali su o snažnom udaru grada koji je u kratkom vremenu zabeleo dvorišta i puteve.

Nevreme je oko 22.30 stiglo i u Varaždinsku županiju i trajalo gotovo do ponoći. Zapovednik Javne vatrogasne jedinice Varaždin, Mario Rogina, rekao je da je u rubnim delovima županije, posebno u okolini Cestice, pao grad i da su vatrogasci intervenisali na terenu zbog posledica nevremena.

1

"Duvao je jak vetar, pa smo na dve lokacije intervenisali zbog oborenih stabala", istakao je Rogina.

Kako je rekao Josip Salatko, predsednik Udruženja raketara protivgradne odbrane Hrvatske, na području Krapinsko-zagorske županije bilo je vetra i kiše, ali nije bilo grada.

"Mi smo juče sa generatorima radili od 20 do 23 časa i pratili situaciju. Talas je išao iz Slovenije, pa je zahvatio varaždinsko područje i posebno Međimurje, gde je bilo i grada. Zagorje je dobro prošlo", dodao je Salatko.