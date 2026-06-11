Snažno olujno nevreme koje je noćas, nešto pre dva sata posle ponoći, zahvatilo područje Nove Gradiške izazvalo je značajnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu, piše SB Online.

Jak vetar lomio je grane, obarao drveće i oštetio brojne objekte, ostavljajući za sobom posledice koje će tek u potpunosti biti utvrđene.

Među najteže pogođenim lokacijama našao se krug Opšte bolnice u Novoj Gradiški, gde je snažan nalet vetra odneo krov sa objekta mrtvačnice.

Nadležne službe su tokom noći i jutra intervenisale na više lokacija kako bi uklonile oborena stabla i obezbedile puteve i javne površine.

Tačan obim štete još se procenjuje, a osim bolničkog kompleksa oštećenja su zabeležena i na drugim objektima i površinama na području grada.

Više informacija o posledicama nevremena očekuje se nakon završetka uviđaja i procene nadležnih službi, zaključuje SB Online.

Sever Hrvatske ponovo pogođen nevremenom sa gradom

Snažno grmljavinsko nevreme praćeno gradom, jakim vetrom i obilnom kišom u sredu uveče ponovo je pogodilo sever Hrvatske, pri čemu je najviše stradalo zapadno Međimurje, dok je grad zabeležen i u delovima Varaždinske županije, navodi Jutarnji list.

Prema pisanju lokalnih medija, snažno nevreme zahvatilo je nešto posle 22 časa vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a najviše su pogođena mesta poput Železne Gore, Svetog Urbana, Robadja te Svetog Martina na Muri i okoline.

Meštani pogođenih područja javljali su o snažnom udaru grada koji je u kratkom vremenu zabeleo dvorišta i puteve.

Nevreme je oko 22.30 stiglo i u Varaždinsku županiju i trajalo gotovo do ponoći. Zapovednik Javne vatrogasne jedinice Varaždin, Mario Rogina, rekao je da je u rubnim delovima županije, posebno u okolini Cestice, pao grad i da su vatrogasci intervenisali na terenu zbog posledica nevremena.

"Duvao je jak vetar, pa smo na dve lokacije intervenisali zbog oborenih stabala", istakao je Rogina.

Kako je rekao Josip Salatko, predsednik Udruženja raketara protivgradne odbrane Hrvatske, na području Krapinsko-zagorske županije bilo je vetra i kiše, ali nije bilo grada.

"Mi smo juče sa generatorima radili od 20 do 23 časa i pratili situaciju. Talas je išao iz Slovenije, pa je zahvatio varaždinsko područje i posebno Međimurje, gde je bilo i grada. Zagorje je dobro prošlo", dodao je Salatko.