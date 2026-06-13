Meteorolog Ivan Ristić izneo je prognozu za predstojeće leto i poručio da se nada da Srbija ove godine neće oboriti temperaturne rekorde iz prethodnih godina, iako nas očekuje veoma toplo vreme.

– Nadam se da nećemo oboriti rekord. Biće toplo, sve poslednje godine su toplije nego što je uobičajeno. Imamo seizmičke aktivnosti, zemljotrese na Eviji, bilo ih je i u Srbiji. Očigledno je da geotermalna energija stiže ka nama. Osim porasta temperatura na planeti, imamo i podrhtavanja – rekao je Ristić.

Prema njegovim rečima, narednih dana očekuje nas prava vremenska klackalica.

– Sutra popodne kiša stiže u Vojvodinu, a nestabilno vreme zadržaće se do utorka. Već od srede formira se toplotna kupola i temperatura će ići preko 35 stepeni. Proluftirajte stanove na vreme – upozorio je meteorolog.

On je naglasio da će sledećeg vikenda temperature ponovo prelaziti 35 stepeni, što će predstavljati prvi ovogodišnji toplotni talas.

– Posle toga bi oko 25. juna moglo da usledi kratkotrajno osveženje. Ušli smo među tri najtoplija meseca. Temperature iznad 35 stepeni gore su od tropskih talasa. U julu ćemo imati i do 40 stepeni – naveo je Ristić.

Meteorolozi i lekari već upozoravaju građane da se pripreme za visoke temperature, izbegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana i unose dovoljno tečnosti.