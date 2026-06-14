Dojavu o požaru nadeležne službe su primile u 18.55 časova, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture, a službenici dubrovačke lučke kapetanije odmah po prijemu dojave su isplovili spasilačkim brodom "Danče" prema prijavljenoj lokaciji, prenosi portal Index.hr.

Po dolasku na mesto incidenta zatekli su motornu jahtu u plamenu, a lokaciju su već obezbedili pripadnici vatrogasne službe Dubrovnika.

Prema prvim informacijama, požar je buknuo dok je jahta, u vlasništvu jedne hrvatske kompanije, bila usidrena kod Rta Bat, nedaleko od ulaza u uvalu Zaton.

Uprkos naporima dubrovačkih vatrogasaca, jahta je potonula oko 20.00 časova na dubinu od oko 30 metara i trenutno ne predstavlja opasnost za pomorski saobraćaj.