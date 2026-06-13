Program se realizuje u hotelu „Park“ i prostorijama Udruženja MNRO Ivanjica, a svečano otvaranje okupilo je predstavnike ministarstva, lokalne samouprave, stručnjake i roditelje.

Prisutnima se najpre obratio predsednik Saveza MNRO Srbije Zoran Dimitrijević, koji je pozdravio učesnike i poželeo im uspešan rad. Dobrodošlicu je poželeo i predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović, istakavši spremnost lokalne samouprave da pruži podršku kroz raspoložive opštinske resurse.

U ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja događaju je prisustvovala Tijana Lukić iz Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Ona je naglasila da je ministarstvo prepoznalo značaj ovog programa, koji je ove godine podržan sa 1,1 milion dinara, dok je za rad Saveza MNRO Srbije opredeljeno 28 miliona dinara.

– Ministarstvo će uvek podržavati programe koji unapređuju položaj osoba sa invaliditetom. Zajedno gradimo Srbiju bez barijera – poručila je Lukić.

Učesnike je pozdravila i sekretar Saveza Marijana Taranović Todorović, koja je zahvalila roditeljima na učešću i predstavila tim stručnjaka. Ona je podsetila da „Mala škola“ traje već 41 godinu i da predstavlja preteču ranih intervencija i sveobuhvatnog rada sa porodicom.

Ovogodišnja „Mala škola“ okupila je roditelje i decu sa smetnjama u razvoju iz različitih krajeva Srbije. Kroz rad sa stručnjacima roditelji stiču nova znanja i razmenjuju iskustva u okviru terapeutskog grupnog rada, dok deca kroz igru i druženje razvijaju životne veštine i jačaju svoje kapacitete za aktivnije uključivanje u širu zajednicu.

Program će trajati naredna četiri dana, tokom kojih će biti organizovane radionice i različite aktivnosti namenjene deci i roditeljima.

(Pink)