Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
Društvo
Oglasio se AMSS! Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju dva sata na Batrovcima
Teretna vozila čekaju dva sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prethodna vest
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Društvo
Penzije će rasti i više nego do sada
18:32 | 0
Najnovije
Društvo
Najčitanije
5H
Šta je bre ovo?! Kamera snimila jezivog stvora u Srbiji, ljudi ne mogu da veruju svojim očima (VIDEO)
13H
Ovo je otac deteta Ljiljane Jakšić! Do dana današnjeg ne želi da vidi ćerku, mlađi je od glumice koja je rodila u 52. godini
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Došlo je do zahlađenja odnosa" Zorana Mićanović progovorila o sukobu sa Tijanom Em i Milicom Jokić: "Ja nisam sujetna"
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|101,13
|101,43
|101,74
|CAD
|72,36
|72,57
|72,79
|AUD
|71,15
|71,36
|71,57
|GBP
|135,57
|135,98
|136,39
|CHF
|127,07
|127,45
|127,83
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)