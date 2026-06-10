U vreme Dana žalosti, zastave Republike Srbije i Grada Kraljeva na svim javnim ustanovama i institucijama spuštene su na polovinu jarbola, odnosno koplja, objavljeno je na sajtu Grada Kraljeva.

Kako se navodi, svi kulturni, muzičko-scenski i sportski programi su prilagođeni Danu žalosti. Komemoracija Milovanu Jovanoviću biće održana danas u devet časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu, a sahrana je u 13 časova na groblju u naselju Kovači.

Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo je tokom šestomesečne mirovne misije na jugu Libana kada su neprijateljske snage napale vojnu bazu Ujedinjenih nacija.

U tom napadu povređena su i dva vojnika iz Španije i El Salvadora.

Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine.

U mirovnoj misiji je trebalo da ostane još mesec dana, kada je planiran njegov povratak u matičnu vojnu bazu u kasarni Jovo Kursula u Kraljevu.

Iz Bejruta su telo stradalog vojnika ispratile brojne kolege, kako iz Srbije, tako i iz drugih zemalja.

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