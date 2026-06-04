"Tokom noći, Hezbolah je ispalio više minobacačkih granata koje su pale unutar položaja snaga UNIFIL-a u oblasti Dibin u južnom Libanu, pri čemu je poginuo jedan pripadnik osoblja Ujedinjenih nacija, a još dve osobe su povređene. Analiza putanje projektila jasno ukazuje na to da je napad izvela teroristička organizacija Hezbolah", navodi IDF.

Tajms of Izrael dodaje da je UNIFIL ranije danas saopštio da je jedan njihov posmatrač poginuo i da su dvojica ranjena u minobacačkim napadima, ali da nije naveo ko je krivac za napad.

Podsetimo, ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je danas da je pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, preminuo jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

U saopštenju se navodi da je starijem vodniku Jovanoviću nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a da je potom helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4.00 sata po lokalnom vremenu.

U napadu su povređena još dva pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz oružanih snaga El Salvadora i jedan iz oružanih snaga Španije. Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu.

Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodici, prijateljima i saborcima stradalog pripadnika Vojske Srbije.