Zvuk motora, kretanje gusenica po poligonu i uigrane posade tenkova deo su svakodnevice pripadnika 26. tenkovskog bataljona u Kraljevu. Ova jedinica godinama predstavlja važan deo oklopnih snaga Vojske Srbije, sa zadatkom da održava visok nivo obučenosti i borbene gotovosti za izvršavanje najsloženijih zadataka.

Svakodnevna obuka i visok nivo spremnosti

Komandant 26. tenkovskog bataljona, major Predrag Ružić, rekao je za Novosti da je u toku konkurs za prijem profesionalnih tenkista u ovu jedinicu.

Kako je naveo, pravo prijave imaju državljani Srbije mlađi od 35 godina koji nisu krivično osuđivani i ispunjavaju propisane zdravstvene i psihofizičke uslove.

U toku je konkurs Vojske Srbije za prijem profesionalnih tenkista u 26. tenkovski bataljon u Kraljevu. Posebni uslovi su da lice nije starije od 35 godina, da nije krivično osuđivano, kao i da je državljanin Republike Srbije. Posebni uslovi se odnose na mentalno i fizičko zdravstveno stanje - rekao je Ružić.

Dan pripadnika bataljona počinje jutarnjom smotrom, proverom ispravnosti tehnike i odlaskom na poligon, gde slede taktičke vežbe, gađanja i uvežbavanje borbenih procedura.

Potporučnik Andrija Trifunović ističe da u tenku nema mesta improvizaciji i da uspeh zavisi od discipline, iskustva i međusobnog poverenja članova posade.

Na poligonima komandir izdaje naređenja, nišandžija prati cilj, dok vozač savladava različite prepreke, a svi zadaci izvršavaju se brzo i u potpunoj koordinaciji.

M-84 ostaje okosnica oklopnih jedinica

U sastavu bataljona nalaze se tenkovi M-84, koji predstavljaju osnovu oklopnih snaga Vojske Srbije.

Kako navode u jedinici, posebna pažnja posvećena je modernizaciji ovih borbenih vozila, koja su dobila savremene elektronske sisteme i unapređene borbene sposobnosti.

Savremeni tenk nije samo moćna borbena platforma. Njegova efikasnost zavisi od znanja i uigranosti ljudi koji njime upravljaju. Zato najveću vrednost naše jedinice predstavljaju upravo njeni pripadnici. Veoma je važno da je izvršena modernizacija tenka M-84 koji je dobio savremene elektronske borbene sisteme - rekao je major Ružić.

Pored redovnih gađanja, marševa i taktičkih vežbi, pripadnici bataljona prolaze stalne provere borbene gotovosti kako bi bili spremni za izvršavanje svih poverenih zadataka.

U Vojsci Srbije ističu da se timski duh, odgovornost i poverenje grade svakodnevnim radom, dok se iskustvo prenosi sa starijih na mlađe pripadnike.

Otvoren konkurs za nove profesionalne tenkiste

Druga brigada Kopnene vojske raspisala je konkurs za prijem profesionalnih vojnika na mesta vozača i nišandžija tenkova M-84.

Prijave su otvorene do 15. jula, a kandidati treba da budu državljani Srbije mlađi od 35 godina i da ispunjavaju propisane uslove.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na period od tri godine, uz mogućnost zaposlenja na neodređeno vreme nakon isteka prvog ugovora.

Kako navodi Vojska Srbije, profesionalni tenkisti imaju redovna primanja, beneficirani radni staž, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, mogućnost školovanja i stručnog usavršavanja, kao i oko 20 odsto veća primanja u odnosu na većinu drugih jedinica Vojske Srbije.

tenkovski bataljon predstavlja jednu od ključnih oklopnih jedinica Vojske Srbije. Istovremeno, raspisani konkurs pruža priliku mladim ljudima da započnu profesionalnu vojnu karijeru u sastavu tenkovskih jedinica.

Modernizacija tenkova M-84, kontinuirana obuka posada i prijem novih profesionalnih vojnika deo su procesa unapređenja operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Cilj je održavanje visokog nivoa obučenosti i spremnosti oklopnih jedinica za izvršavanje zadataka u okviru Kopnene vojske.

Izvor: Večernje novosti