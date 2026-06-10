Jedinica za istragu ubistava Državne policije Delavera i dalje vodi istragu o ubistvu sedamnaestogodišnje Elve Dž. Pur iz Česapik Sitija u saveznoj državi Merilend. Ovaj slučaj je misterija već 34 godine i još uvek ovaj zločin nije rešen! Niko ne zna kako je nestala Elva i ko stoji iza njene smrti.

Dana 17. juna 1992. godine, oko 8:13 časova ujutru, telo mlade žene pronađeno je pored puta US 13, severno od mesta Odesa u Delaveru. Nakon obdukcije koju je izvršilo Odeljenje za forenzičke nauke, sudski veštak je zaključio da je smrt nastupila kao posledica ubistva.

Elva Pur bila je visoka oko 163 centimetra, teška približno 48 kilograma, sa smeđom kosom i smeđim očima.

Prema dostupnim informacijama, Elva je 14. juna 1992. godine napustila porodični dom i sa četvoro prijatelja otputovala u Ošen Siti u Merilendu kako bi proslavila završetak srednje škole tokom tradicionalne manifestacije poznate kao „Senior Week“. Roditeljima nije rekla za putovanje, ali je ostavila poruku u kojoj je navela da će nekoliko dana provesti sa prijateljicom.

Tokom boravka u Ošen Sitiju, Elva je odsela sa prijateljima u motelu "Ocean Lodge". Međutim, grupa je zamoljena da napusti motel zbog prekomerne buke. Poslednji put je viđena 16. juna oko 3:00 časa ujutru dok je pešice išla od motela ka hotelu "Admiral". Nakon toga joj se gubi svaki trag, a niko od poznanika ili prijatelja više je nije video.

Sledećeg jutra njeno telo pronađeno je pored puta u Delaveru. Iako je od zločina prošlo više od tri decenije, slučaj i dalje nije rešen.

Policija nastavlja sa prikupljanjem informacija i apeluje na sve osobe koje imaju bilo kakva saznanja o ovom događaju da se jave nadležnim organima. Svaka informacija, bez obzira na to koliko se činila nevažnom, može pomoći u rasvetljavanju ovog ubistva i identifikaciji odgovorne osobe.

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