Mitri je u intervjuu za televiziju Al Džazira rekao da je glavna tema razgovora u Rimu izraelsko povlačenje iz Libana, bez obzira na to da li libansku delegaciju čine civilni ili vojni predstavnici.

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države pokrovitelj procesa, a ne posrednik, i ocenio da bi, ukoliko žele uspeh pregovora, trebalo političkim pritiskom da doprinesu uspostavljanju ravnoteže u odnosima dve strane, koja je, kako je rekao, trenutno u korist Izraela.

Mitri je naveo da bi prva faza trebalo da obuhvati povlačenje izraelskih snaga iz sela koja su pod okupacijom, kao i iz pojedinih područja, uključujući Farun, za koje je rekao da nije okupirano.

On je ocenio da bi povlačenje izraelskih snaga iz pojedinih sela i njihova primopredaja Libanskoj vojsci mogli da doprinesu jačanju poverenja u pregovarački proces.

Mitri je dodao da okvir dogovoren u Vašingtonu ne predviđa vremenski plan za izraelsko povlačenje iz Libana.

Prva runda pregovora Izraela i Libana u Rimu okončana je produktivno, preneo je prethodno Rojters pozivajući se na neminenovanog zvaničnika američkog Stejt Departmenta.

"Razgovori u Rimu između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Libana bili su produktivni i održani u pozitivnoj atmosferi", rekao je zvaničnik, dodajući da su Izrael i Liban pokazali želju za napretkom, kao i da će pregovori biti nastavljeni sutra.

Neimenovani libanski diplomatski izvor rekao je da je tokom razgovora Liban istakao da je vojska te zemlje spremna da postepeno preuzme kontrolu nad lokacijama sa kojih bi se izraelska vojska povukla.

Prethodno je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao da je njegova zemlja "spremna da pokrene sproviđenje dve pilot-zone, aludirajući na raspoređivanje libanskih trupa na jugu zemlje i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz zemlje u dve "pilot-zone", što predviđa Okvirni sporazum Izraela i Libana.

Sporazum takođe predviđa i okončanje rata u Libanu i razoružavanje libanskog militantnog pokreta Hezbolah, koja je u potpunosti odbacila sporazum uprkos pritisku libanske vlade.