Povlačenje se odnosi na:

S-Budget dimljena rebra

rok trajanja 16. avgust 2026. i 19. avgust 2026.

Proizvod je proizvela Mesna industrija Braća Pivac, dok ga na tržištu prodaje SPAR Croatia.

Potrošačima upućen hitan apel

Državni inspektorat pozvao je građane da sporni proizvod ne jedu.

Kupci mogu da ga vrate u bilo koju prodavnicu Pivac, SPAR ili INTERSPAR, a povraćaj novca moguć je i bez fiskalnog računa.

Kako je navedeno, proizvod nije u skladu sa propisima koji se odnose na mikrobiološku bezbednost hrane zbog povećanog broja bakterije Listeria monocytogenes.

Izvor: Index.hr.