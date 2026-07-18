Jedan libanski vojnik je poginuo, a jedan oficir i još jedan pripadnik vojske su ranjeni kada je sumnjivi predmet eksplodirao u vojnom vozilu u gradu Mansuri, na jugu zemlje, saopštila je danas libanska vojska.

Istovremeno, izraelska vojska je saopštila da je vozilo prešlo preko eksplozivne naprave u oblasti Al-Mansuri, dodajući da je pregledom utvrđeno da naprava nije pripadala izraelskoj vojsci i da ju je najverovatnije postavio Hezbolah, preneo je Rojters.

Izraelska vojska je dodala da njeni pripadnici nisu skorije bili prisutni u tom području, kao i da je vozilo libanske vojske ušlo u bezbednosnu zonu bez prethodne koordinacije sa Izraelom, kako je to predviđeno postojećim mehanizmom koordinacije.

Libanska vojska je u međuvremenu saopštila da nastavlja istragu incidenta, ne navodeći druge detalje.