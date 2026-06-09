Kovčeg sa telom Milovana Jovanovića, srpskog vojnika, koji je poginuo u južnom Libanu je ispraćeno iz Libana uz poslednje vojničke pozdrave njegovih saboraca.

U Kraljevu su danas zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu, dok je sutra proglašen Dan žalosti, preneo je RTS.

Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo je tokom šestomesečne mirovne misije na jugu Libana kada su neprijateljske snage napale vojnu bazu Ujedinjenih nacija. U tom napadu povređena su i dva vojnika iz Španije i El Salvadora.

U mirovnoj misiji Jovanović je trebalo da ostane još mesec dana, kada je planiran njegov povratak u matičnu vojnu bazu u kasarni Jovo Kursula u Kraljevu. Iz Bejruta su telo stradalog vojnika ispratile brojne kolege, kako iz Srbije, tako i iz drugih zemalja.

Očekuje se da telo tokom dana stigne na beogradski aerodrom. Komemoracija Milovana Jovanovića biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu, nakon koje će telo biti ispraćeno na groblje u naselju Kovači.



