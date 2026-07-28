Ko zna zašto je to dobro?!

Ova izreka može biti radni naslov našeg letovanja.

Zbog milion razloga, prećutno smo sa suprugom promenili destinaciju i Grčku zamenili za našu dobru Staru planinu. I zato, par impresija o boravku na Babinom zubu i u hotelu Stara planina, ili nešto o temi: zašto je to dobro?!

Planinski vrh Babin zub je istinski kameni osmeh prirode. Staneš na ivicu sveta, a ispod tebe se uskovitlale šume i livade kao more koje retko miruje. Vetar te podseća da si živ, a pogled - da si samo majušni deo nečega mnogo, mnogoooo većeg od tebe.

A onda, kad se spustiš sa 1758m - čeka te hotel Stara planina.

Perfektne recenzije nisu slučajnost: ovde se spava kao u najlepšim stihovima, jede kao kod bake na selu i odmara kao da je vreme odlučilo da napravi pauzu u svom nemilosrdnom odbrojavanju. Osoblje hotela te dočekuje kao rođaka koga dugo nisu videli i to nije onaj servilni, silom navežbani osmeh koji nude svima. To je istinska želja sa se osetite kao doma.

Pa i ta prva, meni važna, jutarnja kafa ima ukus izlaska sunca i radosti da još jedan dan života možeš da učiniš nezaboravnim.

Samo zbog princes krofni velemajstora kuhinje treba zaći u ovaj kraj sveta. Kada sam probala ovaj kolač, ustala sam i poklonila se kuvaru. Respect za prhku krofnicu i vazdušasti krem od čiste sreće. Ali i sva ostala hrana je čarobno ukusna.

Ako tražite mesto gde se priroda (čitaj divljina) i komfor susreću, Babin zub i hotel Stara planina su destinacije koje zaslužuju da budu na vašoj listi, slučajno ili namerno.

Planovi mogu da se osujete, ali život retko greši kada nas usmeri na novo mesto.

Upravo sam naučila da „Ko zna zašto je to dobro“ nije uteha, već podsetnik da fleksibilnost otvara vrata radosti koju nismo ni planirali