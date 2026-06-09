Prema podacima JP ''Putevi Srbije'' na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, dužih zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamini se na GP Batrovci, na izlazu zadržavaju 240 minuta, na GP Šid, izlaz, 240 minuta, GP Sremska Rača, izlaz, 180 minuta, GP Bezdan, izlaz, 60 minuta, GP Kelebija, izlaz 120 minuta i GP Horgoš, izlaz, 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

(Tanjug)