Teretna vozila čekaju po četiri sata na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na Bezdanu, sat vremena.
Zadržavanja za putnička vozila ima na Preševu na izlazu iz zemlje u trajanju od 30 minuta.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
(Tanjug)
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