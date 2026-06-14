Teretna vozila čekaju po četiri sata na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na Bezdanu, sat vremena.

Zadržavanja za putnička vozila ima na Preševu na izlazu iz zemlje u trajanju od 30 minuta.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

(Tanjug)