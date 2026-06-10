Teretna vozila čekaju po pet sati na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Šid i Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata na Sremskoj Rači, dok ih na Horgošu očekuje tročasovno zadržavanje.

Na Bezdanu i Kelebiji teretnjaci na izlazu čekaju po dva sata, a na Preševu 40 minuta.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.