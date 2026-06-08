Užički hvatač zmija Arsenije Hadži Basur Zmaj danas je u centru grada ponovo imao intervenciju. Sada je u pitanju bio vrlo mali i mlad poskok, ali ništa manje opasan od svojih roditelja.

Arsenije, inače taksista, ispričao nam je da je idući da preuzme putnika kod parohijskog doma dobio poziv iz Komunalne policije da se na Rakijskom pijacu u bašti kafića nalazi mladunče zmije koju su gosti uspeli da ubace u kutiju!

"Božija promisao je bila da sam baš tada prolazio tuda, a govorio sam ranije da se mnogo puta dešavalo da se baš nalazim u blizini gde ljudi imaju problem sa zmijom. Zaustavio sam auto i za nekoliko sekundi sam bio ispred kafića. Uzeo sam zmijicu i ubacio u moju kantu, a inače je bilo mladunče poskoka," kaže užički hvatač zmija.

On je posebno naglasio da iako je sićušno mladunče, njegov ujed može biti koban za čoveka.

"Pokazao sam sugrađanima da je baš to mladunče poskoka kudikamo teže hvatati nego odraslog poskoka, jer je mnogo brže, agresivnije i zbog svoje minijaturnosti ga je teže priklještiti," kaže Arsenije i sa osmehom dodaje da je vlasnica kafića bila preplašena, ali srećna što joj je udaljen "nepoželjni gost".

On ponovo upozorava da ima dosta zmija u gradu, a da posetioci kafića obrate posebno pažnju kada sede u baštama.

"Nedavno je jedan poskok u jednom lokalu u blizini Gradske plaže ujeo gosta koji je sedeo u bašti kafića. U drugom lokalu gost je imao sreće jer je primetio poskoka na 30 cm od sebe i tako izbegao da ga ujede. Zato, obratite pažnju oko sebe kada šetate i sedite u baštama lokala," upozorio je naš sagovornik.

Z.G.