Nevreme praćeno jakim pljuskovima, gradom i snažnim udarima vetra stiglo je do Zlatibora i Užica, gde je za kratko vreme pala velika količina kiše.

Na Zlatiboru su pojedine ulice u centru bile potpuno pod vodom, dok su vozači jedva prolazili kroz velike količine vode koje su na pojedinim mestima dosezale iznad visine točkova automobila.

Slično je bilo i u Užicu, gde je za svega nekoliko minuta došlo do naglog pogoršanja vremena uz jak pljusak, grad i olujni vetar.

Za sada nema informacija o povređenima niti o većoj materijalnoj šteti, a nadležne službe tokom večeri utvrđuju razmere posledica nevremena.

RHMZ upozorio na nove nepogode

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će se do kraja dana zadržati veoma toplo vreme, ali uz lokalni razvoj oblačnosti koji će usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Meteorolozi upozoravaju da se izraženiji grmljavinski sistemi, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, najpre očekuju na zapadu i jugozapadu Srbije, a zatim će se tokom noći brzo premeštati ka istoku zemlje.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Prema prognozi RHMZ-a, sutra će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom dana pljuskovi će biti ređi, ali će u večernjim satima ponovo jačati, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, gde su moguće i intenzivne grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 stepena na severu do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje.

Nestabilno vreme zadržaće se i narednih dana, uz smenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom, dok meteorolozi upozoravaju da su nove nepogode moguće i u utorak na jugozapadu i jugu Srbije.

Građanima se savetuje dodatni oprez, posebno u područjima za koja su izdata upozorenja na grmljavinske nepogode. Vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uslovima na putu i izbegavaju prolazak kroz poplavljene deonice.

Srbija je prethodnih dana pod uticajem veoma nestabilne vazdušne mase koja donosi nagle pljuskove, grad i olujni vetar. Prema najavama meteorologa, promenljivo i nestabilno vreme zadržaće se i tokom narednih dana.