Kroz mehanizam podele rizika sa partnerskom bankom u zemlji, obezbeđen je garantni fond za portfolio kredita u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra.
U okviru ove transakcije, EBRD će obezbediti takozvanu nefinansiranu garanciju za portfolio u iznosu do 50 miliona evra, čime će pokriti 50 odsto kreditnog rizika za novoodobrene plasmane namenjene malom biznisu.
Cilj programa je da omogući veći obim kreditiranja privrede u Srbiji, posebno firmi van najvećih urbanih centara, uz istovremeno smanjenje rizika i očuvanje kapitala finansijskog sektora.
Podrška se realizuje uz garancije Evropske unije kroz instrument Evropski fond za održivi razvoj plus (EFSD+), što omogućava dodatno kreditiranje segmenata privrede koji teže dolaze do finansiranja.
Program je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji, uključujući firme koje vode žene i mladi preduzetnici, a cilj je jačanje otpornosti privatnog sektora i podsticanje ekonomskog razvoja.
Najmanje 30 odsto ukupnih sredstava biće usmereno na zelene investicije, uključujući projekte energetske efikasnosti, smanjenja emisija i održivog poslovanja, navodi se na veb stranici Evropske banke za obnovu i razvoj.
Direktorka EBRD-a za finansijske institucije Zapadnog Balkana i istočne Evrope Aleksandra Vukosavljević rekla je da će ovaj program pomoći malim i srednjim preduzećima da lakše dođu do finansiranja, uz podsticanje ulaganja u zelenu ekonomiju i jačanje konkurentnosti privrede.
Novac
EU opet pomaže Srbiji! Čak 100 miliona evra stiže malim i srednjim firmama u Srbiji!
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) saopštila je danas da je uz podršku Evropske unije pokrenula novi program finansijske podrške namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji.
Kroz mehanizam podele rizika sa partnerskom bankom u zemlji, obezbeđen je garantni fond za portfolio kredita u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra.
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