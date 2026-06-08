Srbija i Grčka imaju zaključen bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, ali on ne obuhvata zdravstvenu zaštitu u smislu direktnog korišćenja usluga. To znači da princip osiguranja ne važi za Grčku, ne postoji ni princip reciprociteta, ali važi princip refundacije i to samo u određenim situacijama.

"Osigurana lica RFZO-a za vreme privatnog boravka u inostranstvu (turistički boravak) imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći, kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica", navodi RFZO.

Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu neophodno je da, pre polaska na put, od svog izabranog lekara pribave nalaz o zdravstvenom stanju, iz kog se jasno zaključuje da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge, navodi se na sajtu RFZO.

Potrebnu dokumentaciju osigurano lice podnosi matičnoj filijali RFZO.

Ukoliko Lekarska komisija matične filijale donese pozitivnu ocenu za korišćenje hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu, stručna služba izdaće:

- utvrđeni međudržavni obrazac za države sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju u oblasti zdravstvenog osiguranja.

- potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu - za određene države sa kojima Srbija ima zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, kao i za sve države sa kojima Srbija nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju u oblasti zdravstvenog osiguranja.

Postupak izdavanja je besplatan.

Utvrđeni obrazac izdaje se najduže za period do 90 dana, a izdavanje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kad troškove plaćate sami

"U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći u državi sa kojom nije zaključen ugovor, osigurano lice samo plaća nastale troškove", navodi se.

Dodaje se da osigurano lice po povratku u zemlju može da podnese zahtev za naknadu troškova organizacionoj jedinici RFZO.

Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je da se priloži fotokopija medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.

"O osnovanosti zahteva za naknadu troškova odlučuje Komisija za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo na osnovu odredaba Zakona o opštem upravnom postupku", objašnjeno je na sajtu RFZO.

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put, a platilo je troškove hitnog lečenja u državi sa kojom nije zaključen ugovor, nema pravo na naknadu tih troškova.

Alo.rs/Euronews