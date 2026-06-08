Video snimak objavljen na društvenim mrežama prikazuje veliki oblak dima na aerodromu, dok su vatrogasna vozila pokušavala da kontrolišu požar.

Dominikanski institut za civilno vazduhoplovstvo saopštio je da su poginuli pilot i kopilot.

„Nije bilo prijavljenih putnika“ u avionu, navodi se u saopštenju.

„Letelica je proglasila vanrednu situaciju oko 16 nautičkih milja jugozapadno od La Romane“ i srušila se dok se vraćala ka aerodromu, dodaje se u saopštenju.

Vlasti su navele da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdio uzrok pada mlaznjaka Gulfstream G200. Aerodrom opslužuje turistički grad La Romana.

Turizam je ključan za ekonomiju Dominikanske Republike, zemlje sa 11,6 miliona stanovnika koja se nalazi na Karibima.

Godine 2021. devet osoba je poginulo u padu privatnog aviona nakon poletanja sa međunarodnog aerodroma Las Américas u glavnom gradu Santo Domingu, piše CNBCTV18.

BONUS VIDEO