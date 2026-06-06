Časni pojas Presvete Bogorodice, kojem se tokom boravka u Beogradu poklonilo više od 800.000 vernika, danas će uz najviše crkvene i državne počasti biti ispraćen iz Hrama Svetog Save i vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Tokom svečanog ispraćaja, patrijarh srpski Porfirije nosio je plavu odoru, koja se u pravoslavnoj tradiciji koristi samo u posebnim prilikama i ima duboku simboliku.

Plava boja posvećena Presvetoj Bogorodici

Plava boja odežde koju je patrijarh danas nosio vezuje se za Bogorodičine praznike i simbolizuje nebesku zaštitu, smirenje i blagodat.

Upravo zbog toga ova boja nije česta u svakodnevnim bogosluženjima, već se koristi u trenucima posvećenim Presvetoj Bogorodici.

Mnogi vernici primetili su neobičnu boju odežde patrijarha, ne znajući da svaka boja u pravoslavlju nosi posebnu poruku.

Šta znače ostale boje?

Bela boja predstavlja čistotu, radost i prosvećenje i smatra se osnovnom bojom bogoslužbenih odeždi.

Purpurna boja koristi se tokom posta i simbolizuje žalost i pokajanje.

Crvena boja nosi se na praznike mučenika i podseća na krv koju su prolili Gospod Isus Hristos, apostoli i svetitelji.

Zelena boja vezuje se za praznik Silaska Svetog Duha na apostole i simbolizuje nadu u večni život.

Razlika između đakona, sveštenika i episkopa

Đakoni nose tri odežde – stihar, narukvice i orar, u skladu sa simbolikom svetog broja tri.

Sveštenici nose pet odeždi, prema broju ljudskih čula – stihar, epitrahilj, pojas, narukvice i felon.

Episkopi nose sedam odeždi, što simbolizuje punoću sveštenstva, a među njima su stihar, epitrahilj, pojas, narukvice, nadbedrenik, sakos i omofor.

Časni pojas podignut na postolje

U skladu sa vekovnom tradicijom svih pravoslavnih crkava, Časni pojas Presvete Bogorodice podignut je na postolje unutar Hrama Svetog Save kako bi vernici mogli da prolaskom ispod svetinje prime blagoslov i pomole se za sebe i svoje najbliže.

Nakon Svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uslediće svečani ispraćaj relikvije nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Ceremoniji prisustvuju predstavnici crkve i države, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, horova, bogoslova i folklornih društava.

Zbog ogromnog interesovanja vernika, patrijarh Porfirije je dva puta produžavao boravak Časnog pojasa u Beogradu, omogućivši da se ovoj velikoj svetinji pokloni više od 800.000 ljudi.