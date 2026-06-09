U saopštenju se navodi da je Pojas Presvete Bogorodice došao u Beograd isključivo zahvaljujući višedecenijskom bratskom prijateljstvu Patrijarha Porfirija sa arhimandritom Jefremom i njegovoj ljubavi prema Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i srpskom narodu.

To prijateljstvo, kako se navodi, predstavlja nastavak vekovne ljubavi i saradnje Srpske Pravoslavne Crkve sa Svetim i velikim manastirom Vatopedom, koja traje više od osam vekova, tj. od vremena kada je vatopedski iguman Teostirihtos zamonašio princa Rastka i dao mu monaško ime Sava.

"Patrijarh Porfirije, kao blagodarni domaćin, ponudio je prilog vernog naroda starcu Jefremu. Starac Jefrem je tu ponudu kategorički odbio i sav prilog predao na raspolaganje Njegovoj Svetosti. Patrijarh je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe, o čemu će verni narod biti blagovremeno obavešten", dodaje se u saopštenju.

Srpska pravoslavna crkva napominje da ukoliko je bilo ko, nezavisno od ovog događaja, darivao neki prilog manastiru Vatopedu, Srpska Pravoslavna Crkva to posmatra kao izraz lične pobožnosti i blagodarnosti vernika prema svetinji koja ima izuzetno mesto u istoriji našeg naroda i Crkve.

Manastir Vatoped, s punim pravom nazivan Istočnikom Svetosavlja, vekovima je bio i ostao jedno od velikih duhovnih uporišta pravoslavnog predanja i Srpska Pravoslavna Crkva takve izraze poštovanja razume i blagosilja, ali u njima nije organizaciono učestvovala, dodaje se u saopštenju.

"Kako je, iz dana u dan, postajalo sve očiglednije da će broj vernika koji su sa mirom u duši, molitvom u srcu i radošću na licu čekali da se poklone Časnom Pojasu Presvete Bogorodice premašiti milion duša, tako su se u javnosti pojavljivala i različita tumačenja ovog događaja koji je nezapamćen u našem narodu. Neka od njih bila su izrečena sa punim razumevanjem, neka sa nedoumicom, a poneka, nažalost, i sa podozrenjem, podsmehom i neopravdanim optužbama", navedeno je saopštenju SPC.

Ipak, SPC ističe da je pozvana da na sve odgovori mirno, trezveno i istinom, ne u duhu sukoba, nego u duhu ljubavi i odgovornosti.

"Sabranje vernog naroda pred svetinjom Presvete Bogorodice nije bilo nekakav prolazni društveni fenomen, već živo svedočanstvo srpskog naroda da zna šta je pravoslavna vera u njenom iskonskom vidu, da ima duboku veru u Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, i ogromno poverenje u Njegovu Prečistu Majku", navedeno je u saopštenju.

Iz SPC navode da je Patrijarh Porfirije ukazao da će neki prema svojim mogućnostima i razumevanju pokušati da ovaj događaj tumače sociološkim, psihološkim ili čak političkim kategorijama.

"Moguće je da su tim tumačenjima pojedini prepoznali neki spoljašnji aspekt ovog svetog sabranja. Ipak, suština ovog događaja je neuporedivo dublja od tako površnih objašnjenja. Ona nije do kraja dostupna logici ovoga sveta, niti se može iscrpeti ljudskim razumom. Iz tog razloga može se razumeti da su se pored radosti, blagodarnosti i molitve, pojavile i poneke reči nerazumevanja, sumnje, pa i nedobronamernih optužbi", navedeno je u saopštenju.

Iz SPC dodaju da to, međutim, nije nepoznato u istoriji Crkve i da vera, kada se ispoveda saborno, javno i jednodušno postaje predmet osporavanja.

Zato je neophodno, kako ističu, da se, sa dužnom odgovornošću prema istini, jasno odgovori na nedobronamerne tvrdnje koje su iznete u javnosti, a posebno da je dolazak Časnog Pojasa povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema.

Takve tvrdnje SPC je ocenila kao neosnovane, nepravedne, suprotne istini i sramotne.

"Posle svega viđenog i doživljenog u proteklim danima, ostaje nam da blagodarimo Presvetoj Bogorodici što nas je sabrala i ukrepila. Molitveno sabranje tolikog broja ljudi pokazalo je da u našem narodu i dalje živi vera, žeđ za blagoslovom i duboka potreba za susretom sa svetinjom", navedeno je u saopštenju.