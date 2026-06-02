Na Fejsbuku je osvanuo oglas za prodaju kuće u Banatskom Karađorđevu, naselju u opštini Žitište, koja bi mogla da bude zanimljiva kako porodicama, tako i onima koji razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa.
Kako je navela vlasnica Biljana, u pitanju je useljiva kuća koja se nalazi u glavnoj ulici, na placu površine 19 ari.
Prema informacijama iz oglasa, stambeni deo ima oko 80 kvadratnih metara, a uz kuću se nalaze i pomoćni objekti i šupe.
Međutim, ono što ovu nekretninu izdvaja od mnogih sličnih oglasa jesu dodatni objekti koji nude različite mogućnosti korišćenja.
Lokal i hala uz kuću
Na placu se nalazi lokal površine oko 25 kvadratnih metara, kao i hala od približno 130 kvadrata.
Vlasnica navodi da su oba objekta pogodna za uređenje i prilagođavanje različitim delatnostima, što budućim vlasnicima ostavlja dosta prostora za planiranje poslovnih aktivnosti.
Zbog toga bi nekretnina mogla da bude zanimljiva zanatlijama, preduzetnicima ili svima koji žele da spoje životni i poslovni prostor na jednoj adresi.
Sve uknjiženo
U oglasu je navedeno da je nekretnina potpuno uknjižena i da je vlasništvo 1/1, što potencijalnim kupcima može biti važna informacija prilikom donošenja odluke.
Banatsko Karađorđevo nalazi se u srednjem Banatu, u opštini Žitište, a poznato je kao mirno vojvođansko naselje sa razvijenom poljoprivredom i dobrom povezanošću sa okolnim mestima.
Cena nije fiksna
Za kompletnu nekretninu traži se 29.500 evra, a vlasnica je naglasila da cena nije fiksna, što ostavlja mogućnost dogovora sa zainteresovanim kupcima.
S obzirom na veličinu placa, dodatne objekte i mogućnost poslovne namene, oglas je privukao pažnju korisnika društvenih mreža koji tragaju za nekretninama van većih gradskih sredina.
