Na Fejsbuku je osvanuo oglas za prodaju kuće u Banatskom Karađorđevu, naselju u opštini Žitište, koja bi mogla da bude zanimljiva kako porodicama, tako i onima koji razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa.

Kako je navela vlasnica Biljana, u pitanju je useljiva kuća koja se nalazi u glavnoj ulici, na placu površine 19 ari.

Prema informacijama iz oglasa, stambeni deo ima oko 80 kvadratnih metara, a uz kuću se nalaze i pomoćni objekti i šupe.

Međutim, ono što ovu nekretninu izdvaja od mnogih sličnih oglasa jesu dodatni objekti koji nude različite mogućnosti korišćenja.

Lokal i hala uz kuću

Na placu se nalazi lokal površine oko 25 kvadratnih metara, kao i hala od približno 130 kvadrata.

Vlasnica navodi da su oba objekta pogodna za uređenje i prilagođavanje različitim delatnostima, što budućim vlasnicima ostavlja dosta prostora za planiranje poslovnih aktivnosti.

Zbog toga bi nekretnina mogla da bude zanimljiva zanatlijama, preduzetnicima ili svima koji žele da spoje životni i poslovni prostor na jednoj adresi.

Sve uknjiženo

U oglasu je navedeno da je nekretnina potpuno uknjižena i da je vlasništvo 1/1, što potencijalnim kupcima može biti važna informacija prilikom donošenja odluke.

Banatsko Karađorđevo nalazi se u srednjem Banatu, u opštini Žitište, a poznato je kao mirno vojvođansko naselje sa razvijenom poljoprivredom i dobrom povezanošću sa okolnim mestima.

Cena nije fiksna

Za kompletnu nekretninu traži se 29.500 evra, a vlasnica je naglasila da cena nije fiksna, što ostavlja mogućnost dogovora sa zainteresovanim kupcima.

S obzirom na veličinu placa, dodatne objekte i mogućnost poslovne namene, oglas je privukao pažnju korisnika društvenih mreža koji tragaju za nekretninama van većih gradskih sredina.