Porodica australijskog tinejdžera Džeremija godinama nije znala da iza njegovih zdravstvenih problema stoji retka alergija koju izaziva ubod krpelja.

Sve je počelo nekoliko sati nakon porodičnog ručka, kada je tada petnaestogodišnji dečak iznenada počeo da otežano diše i povraća.

Lekari su tada posumnjali na alergiju na meso, ali su njegove tegobe na kraju pripisali astmi od koje je bolovao još od detinjstva. Nakon pregleda pušten je kući.

Tragedija na kampovanju

Nešto više od godinu dana kasnije, tokom kampovanja sa prijateljima u blizini Sidneja, Džeremi je pojeo goveđu kobasicu.

Nedugo potom doživeo je težak anafilaktički šok i preminuo.

U početku je kao uzrok smrti navedena astma, ali je porodica zatražila dodatnu istragu.

Sudski veštak je ove godine zaključio da je uzrok smrti bila alergija na meso sisara, poznata kao alfa-gal sindrom (Mammalian Meat Allergy – MMA), koja se razvija nakon uboda određenih vrsta krpelja.

Prema navodima stručnjaka, ovo je prvi poznati smrtni slučaj u svetu koji se povezuje sa ovom vrstom alergije.

Kako nastaje alergija?

Profesorka Šeril van Nunen, australijska alergološkinja koja je među prvima istraživala ovu pojavu, objasnila je da određene vrste krpelja u pljuvački nose molekul alfa-gal.

Kod dela ljudi organizam nakon uboda razvija antitela, a kasnije može nastati alergijska reakcija na meso sisara.

Simptomi mogu biti veoma različiti – od mučnine, osipa i otoka, do jakih bolova u stomaku, otežanog disanja i životno ugrožavajućeg anafilaktičkog šoka.

- Da su ljudi samo znali šta sve krpelj može da uradi - rekla je profesorka Van Nunen za BBC.

Opasnost nije samo u mesu

Stručnjaci upozoravaju da osobe sa alfa-gal sindromom moraju da vode računa ne samo o mesu, već i o mlečnim proizvodima, pojedinim lekovima, vakcinama koje sadrže sastojke životinjskog porekla, kozmetici sa lanolinom, pa čak i o pari koja nastaje tokom pečenja mesa.

Majka preminulog Džeremija danas aktivno radi na podizanju svesti o ovoj retkoj alergiji, nadajući se da će njena priča pomoći da se slične tragedije spreče.

Izvor: BBC