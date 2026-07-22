U prvi mah svi su pomislili da je u pitanju ozbiljna opasnost, ali se ubrzo ispostavilo da je priča potpuno drugačija.

Na mesto događaja odmah je stigla obalska straža, koja je ustanovila da morski pas nije živ. Reč je bila o uginulom primerku dugačkom oko 4,5 metara i teškom više od 500 kilograma.

Zbog njegove veličine, pripadnicima obalske straže bila su potrebna gotovo dva sata da izvuku leš iz mora i prebace ga na brod. Nakon toga životinja je pomoću viljuškara transportovana do luke Skarlino, gde su je preuzeli stručnjaci radi detaljnog pregleda.

Prve analize obavio je profesor Primo Mikeleli, stručnjak za morsku faunu, koji je utvrdio da na telu životinje nema vidljivih povreda i da je uginula neposredno pre nego što je pronađena.

Daljim pregledom potvrđeno je da se radi o retkoj vrsti – morskom psu sa šest škrga, dubokomorskoj životinji koja veoma retko dolazi u blizinu obale. Prema navodima stručnjaka, ova vrsta uglavnom boravi u velikim dubinama i samo povremeno zalazi u pliće vode, najčešće tokom noći.

Iako njegov izgled može da deluje zastrašujuće, stručnjaci naglašavaju da morski pas sa šest škrga nije opasan za ljude. Zbog sporog kretanja po morskom dnu često ga nazivaju i „lenjim morskim psom“.

Pronalazak ovako velikog primerka u plićaku privukao je veliku pažnju javnosti, budući da se ova vrsta veoma retko može videti u blizini plaža. Istraga o tačnom uzroku uginuća i dalje traje, a stručnjaci se nadaju da će dodatne analize pomoći da se utvrdi kako je retki morski pas završio tako blizu obale.