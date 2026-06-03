Jedan lovac iz Nišavskog okgruga poginuo je juče ujutro od udara groma u selu Ražanj, pod još uvek nepoznatim okolnostima.

Vest o njegovoj smrti saopštili su lovci iz njegovog lovačkog kluba Bukovik Ražanj.

-U nesrećnom događaju jutros rano od udara groma nastradao je naš kolega i prijatelj Miloš. Кrunu svog lovačkog uspeha je ostvario kod nas u lovu odstrelivši vučicu na prvoj hajci koju smo tada organizovali. Vest vam prenosimo sa velikom tugom, a porodici izjavljujemo najiskrenije saučešće - saopštili su oni.

Međutim, osim izjava saučešća bilo je i komentara koji su negativno komentarisali stradalog muškarca jer je bio lovac.