U viralnim objavama navodi se da je Teheran navodno odlučio da sva nafta koja prolazi kroz Ormuski moreuz mora da bude plaćena isključivo u kineskim juanima, kao i da su Rusija, Kina i Iran formirali savez čiji je cilj da „uništi petrodolar“.

Međutim, takve tvrdnje nisu potvrđene zvaničnim odlukama iranskih vlasti i predstavljaju pojednostavljenje mnogo složenijih ekonomskih i geopolitičkih procesa.

Pojedini izveštaji ranije jesu ukazivali da Iran razmatra mogućnost većeg korišćenja drugih valuta u trgovini energentima, posebno kineskog juana, ali ne postoje dokazi da je uvedeno pravilo prema kojem sva nafta kroz Ormuski moreuz mora da se plaća isključivo u toj valuti.

Iza viralnih objava ipak postoji ozbiljna tema koja već godinama privlači pažnju ekonomista - pitanje budućnosti američkog dolara i njegovog mesta u globalnoj trgovini.

Šta je petrodolar?

Petrodolar označava sistem u kojem se najveći deo međunarodne trgovine naftom obračunava u američkoj valuti.

Ovaj model decenijama daje dodatnu snagu dolaru, jer države širom sveta moraju da ga koriste za kupovinu energenata. Zbog velike potražnje za američkom valutom, Vašington ima povoljnije uslove za zaduživanje i snažan uticaj na međunarodni finansijski sistem.

Zbog toga svaki pokušaj da se deo trgovine naftom prebaci na druge valute izaziva pažnju tržišta, prenosi Telegraf.

Kineski juan, evro, ali i lokalne valute pojedinih država sve češće se pominju kao alternative dolaru u određenim trgovinskim poslovima.

Kina, Rusija i Iran smanjuju korišćenje dolara

Kina i Rusija već godinama povećavaju međusobnu trgovinu u juanima i rubljama, dok Iran, zbog dugogodišnjih američkih sankcija, veliki deo međunarodnih transakcija obavlja kroz alternativne finansijske kanale.

Kina je najveći kupac iranske nafte, a deo trgovine između dve zemlje već se odvija kroz mehanizme koji smanjuju zavisnost od američkog dolara.

Ipak, to ne znači da je petrodolar nestao.

Američka valuta i dalje ima dominantnu poziciju u svetskim rezervama centralnih banaka, međunarodnim finansijama i trgovini energentima.

Može li dolar izgubiti status vodeće svetske valute?

Ekonomisti uglavnom smatraju da budućnost dolara ne zavisi od jedne države, jednog rata ili jedne odluke.

Da bi dolar izgubio dominantnu poziciju, bila bi potrebna velika i dugotrajna promena u kojoj bi veliki broj država prešao na druge valute.

Američka ekonomija i dalje ima ogromnu ulogu u svetu, dok tržište američkih državnih obveznica ostaje jedno od najlikvidnijih i najvažnijih finansijskih tržišta.

Poverenje investitora, veličina američke privrede i stabilnost finansijskog sistema ključni su faktori zbog kojih dolar i dalje zauzima vodeću poziciju.

Čak i kada bi deo trgovine naftom prešao na juan ili druge valute, to samo po sebi ne bi značilo trenutni slom američke ekonomije niti kraj dolara.

Zašto je Ormuski moreuz toliko važan?

Iako su pojedine tvrdnje na internetu preuveličane, značaj Ormuskog moreuza nije sporan.

Kroz ovaj uski prolaz između Persijskog zaliva i Omanskog zaliva prolazi veliki deo svetskog izvoza nafte. Svaka pretnja zatvaranjem ili ograničavanjem plovidbe može da izazove skok cena energenata i dodatnu nervozu na globalnim tržištima.

Zbog toga investitori, vlade i energetske kompanije pažljivo prate svaki potez u tom regionu.

Dolar pod pritiskom, ali ne i pred padom

Priča o „smrti petrodolara“ privlačna je za društvene mreže jer nudi jednostavno objašnjenje velikih promena u svetu.

Međutim, realnost je mnogo složenija.

Američki dolar se suočava sa većom konkurencijom nego ranije, posebno zbog pokušaja Kine i drugih država da povećaju korišćenje alternativnih valuta.

Ipak, njegova globalna dominacija i dalje počiva na snazi američke ekonomije, finansijskih tržišta i poverenju koje investitori imaju u američki sistem.

Jedna odluka Irana ne može preko noći promeniti svetsku ekonomiju, ali pokazuje da se globalni finansijski poredak polako menja i da borba za uticaj između velikih sila postaje sve intenzivnija.