Duvaće pojačan severozapadni vetar, a na istoku Srbije očekuju se i udari olujne jačine. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 29 stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, od petka do kraja sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Maksimalne temperature u petak i subotu biće od 25 do 29 stepeni, dok se u nedelju očekuje dodatni porast temperature, ponegde i do 31 stepen Celzijusa.

Žuti meteoalarm za grmljavinu i jak vetar izdat je za istočnu, jugoistočnu, južnu i jugozapadnju Srbiju.

Meteorolozi navode da će uz lokalni razvoj oblačnosti u subotu uveče postojati mala mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova na severu Srbije, dok se u nedelju nestabilnosti mogu javiti uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Početkom juna očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme u svim krajevima Srbije, uz češću pojavu pljuskova i grmljavine.

RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje, navodeći da će se vodostaji na Dunavu, od Bezdana do Novog Sada, narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

