Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju meteorološku najavu prema kojoj Srbiju danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature od 30 do 34 stepena.

Kako navodi RHMZ, u brdsko-planinskim predelima moguć je slab do umeren razvoj oblačnosti, dok se u Pčinjskom okrugu i na Kosovu i Metohiji ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab, posle podne umeren, zapadni i severozapadni.

Tokom večeri i noći na severu i zapadu Srbije očekuje se promenljiva oblačnost, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

RHMZ najavljuje da će u četvrtak doći do prolaznog naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji će se iz zapadnih i centralnih krajeva premeštati ka jugu zemlje. U ostalim delovima Srbije zadržaće se pretežno sunčano vreme. Duvaće pojačan severozapadni vetar, a na istoku Srbije mogući su i udari olujne jačine. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 25 do 29 stepeni.

Od petka do kraja sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Maksimalne temperature u petak i subotu biće od 25 do 29 stepeni, dok se u nedelju očekuje i do 31 stepen. U subotu uveče na severu Srbije, kao i u nedelju u brdsko-planinskim predelima, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova.

Početkom juna vreme će biti promenljivije i nestabilnije u svim krajevima Srbije, uz češću pojavu pljuskova i grmljavine.